Objaviti informacije o amblemu specijalne jedinice policije

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) zahtjev za slobodan pristup informacijama, kojim traži dokumenta u vezi zvaničnih oznaka specijalne policijske jedinice koje su korišćene na takmičenju u Dubaiju.

CDT je ponovo pozvao MUP i Upravu policije da javnosti učine dostupnim relevantne informacije o zvaničnim oznakama specijalne policijske jedinice na takmičenju “Dubai Swat Challenge”.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica ocijenio je da je objavljivanje tih informacija od izrazitog javnog interesa, budući da se na amblemu jedne policijske jedinice našao objekat čije postavljanje duže vremena zagovara jedna vjerska zajednica i koji izrazito dijeli građane.

„Imajući u vidu ove činjenice zaista nas čudi ignorisanje našeg dobronamjernog poziva nadležnim institucijama da nam pojasne razloge za ovu odluku, pravno utemeljenje i procedure koje su sprovedene unutar MUP i Uprave policije“, naveo je Koprivica u saopštenju.

On je naglasio da CDT nije tražio objavljivanje državnih tajni, nego osnovna dokumenta iz kojih se mogu vidjeti razlozi i način sprovođenja procedura za donošenje te, prema riječima Koprivice, veoma neobične odluke.

Koprivica je ukazao da je ta odluka donijeta od institucija zaduženih za zaštitu poretka u državi koja je, makar formalno, shodno Ustavu, država svih njenih građana.

„Iako smatramo da je javan i korektan dijalog najbolji način za rješavanje bilo kakvih nedoumica, ćutanje nadležnih institucija nas je primoralo da zvanično uputimo zahtjev za slobodan pristup informacijama“, kazao je Koprivica.

On je rekao da traže dokumenta kojima je, u skladu sa članom 48 Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i posebnim oznakama policijskih službenika propisan izgled i sadržaj amblema organizacionih jedinica u okviru Uprave policije, kao i užih organizacionih jedinica.

Koprivica je kazao da traže i dokumenta koja sadrže informacije o postupku i proceduri u kojoj je izvršena izmjena amblema organizacionih jedinica u okviru Uprave policije i užih organizacionih jedinica.

Kako je naveo, traže i dokumenta koja sadrže podatke o konkursu za izradu idejno-grafičkog rješenja, zadatku konkursa, tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja, kao i informacije o autoru novih amblema organizacionih jedinica u okviru Uprave policije i užih organizacionih jedinica.

„Još jednom pozivamo MUP i Upravu policije da izbjegnemo nepotrebne postupke, da novac građana ne trošimo na sudske postupke koji su unaprijed izgubljeni, već da se vratimo izvornom principu transparentosti rada državnih organa i njihovoj otvorenosti prema građanskim inicijativama kada su u pitanju teme od nespornog javnog interesa“, zaključio je Koprivica.

