Obilježavaju Evropsku sedmicu imunizacije

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) obilježiće i ove godine Evropsku sedmicu imunizacije (ESI), u cilju podizanja nivoa svijesti o važnosti vakcinacije u zaštiti zdravlja i obezbjeđivanju dugog i kvalitetnog života za sve stanovnike.

Iz IJZ-a su kazali da je kampanja Evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) usmjerena na unapređenje prihvatanja vakcinacije u kontekstu „Evropske agende imunizacije 2030“.

„Ključne poruke ESI koje je kreirala SZO usmjerene su na podsjećanje opšte javnosti na važnost pravovremene rutinske vakcinacije, nadoknadu svih propuštenih vakcinacija i naglašavanje potrebe za vakcinacijom protiv COVID-19 posebno među ranjivim grupama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će jedna od aktivnosti IJZ-a tokom obilježavanja ovogodišnje ESI biti uključivanje šire društvene zajednice na temu važnosti sprovođenja pravovremene rutinske vakcinacije i postizanju što šireg konsenzusa u društvu o tome na koji način doći do najvećeg nivoa povjerenja u Program imunizacije.

Iz IJZ-a su kazali da će biti naglašena neophodnosti poboljšanja obuhvata postojećim vakcinama iz kalendara redovne imunizacije, posebno vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubele (MMR).

Oni su naveli da će pripremiti i razraditi aktivnosti u cilju posvećenog sprovođenja Akcionog plana za povećanje obuhvata rutinskom imunizacijom, kao i dalje jačanje Programa HPV vakcinacije.

Iz IJZ-a su naglasili da HPV vakcinacija predstavlja veoma djelotvornu javnozdravstvenu intervenciju u prevenciji sa HPV infekcijama povezanih oboljenja – prije svega raka grlića materice.

Kako je saopšteno, IJZ će tokom sedmice imunizacije, uz podršku UNICEF-a u Podgorici, od četvrtka do subote organizovati Nacionalnu konferenciju o imunizaciji, na kojoj će pored domaćih, učestvovati eminentni stručnjaci iz regiona, kao i predstavnici institucija iz različitih oblasti društvenog života.

„Naši stručnjaci iz oblasti imunizacija uzeće učešće u medijskim nastupima i tako dodatno skrenuti pažnju na značaj imunizacija“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da je planirana i kampanja preko društvenih mreža, kojom će svakog dana kroz ključne poruke naglasiti značaj vakcinacije u očuvanju zdravlja i obezbjeđivanju kvalitetnog i zdravog života za sve.

