Novi službenici doprinijeće rasterećenju aktivnog sastava policije

Podgorica, (MINA) – Zapošljavanje novih policijskih službenika, preko javnog poziva koji je u toku, značajno će doprinijeti rasterećenju aktivnog sastava i unapređenju operativne sposobnosti Uprave policije, ocijenjeno je na sastancima vršioca dužnosti direktora policije Lazara Šćepanovića sa predstavnicima sindikata.

Šćepanović je razgovarao sa predsjednikom Sindikata policije Mladenom Šuškavčevićem, kao i sa predsjednikom i potpredsjednikom Nezavisnog sindikata policije Igorom Rmandićem i Đorđijem Vukićevićem.

Iz Uprave policije su naveli da je Šćepanović upoznao predstavnike sindikata sa ključnim pravcima rada Uprave policije.

On je naglasio da će prioriteti biti borba protiv kriminala i korupcije, jačanje profesionalizma i unutrašnje stabilnosti u cilju izgradnje moderne i efikasne policije koja će biti garant bezbjednosti građana, kao i jačanje kadrovskih kapaciteta i popunjavanja deficitarnog kadra.

Šćepanović je kazao da će prioritet biti i rješavanje naslijeđenog problema nabavki policijskih uniformi i opreme, uvođenje stacionarnih radara.

„Kao dugoročni cilj iznijet je predlog nastavka projekta pokrivanja javnih površina video nadzornim kamerama i u drugim gradovima osim Podgorice, Budve i Bara, sa primarnim akcentom na Cetinje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici oba sindikata podržali te ciljeve, ističući da je važno jačanje ugleda policijske službe i poboljšanje uslova rada za sve zaposlene.

Iz policije su kazali da je na sastancima posebna pažnja posvećena rješavanju stambenog pitanja policijskih službenika u više gradova, pitanjima pravne zaštite policijskih službenika, poboljšanja radnih uslova, kao i smanjenju obima posla koji prevazilazi zakonske okvire, izazvanih nedostatkom kadra.

„U tom smislu, saglasni su da će Javni poziv za zapošljavanje novih policijskih službenika, koji je u toku, značajno doprinijeti rasterećenju aktivnog sastava i unapređenju operativne sposobnosti Uprave policije“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su na sastancima razmatrana i pitanja socijalne politike, uključujući raspodjelu sredstava za kreditnu podršku zaposlenima, kao i problematiku izgradnje i rješavanja stambenih pitanja za policijske službenike u više gradova.

Kako se navodi, sindikati su predstavili planove i inicijative koje će, uz podršku Uprave policije, biti intenzivirane u narednom periodu, kako bi se omogućili bolji uslovi stanovanja za pripadnike policije.

Na sastancima je istaknuto da su potrebni redovni i periodični sastanci između Uprave policije i sindikata, kako bi se kontinuirano radilo na rješavanju svih pitanja od značaja za policijske službenike i unapređenje njihovog položaja.

„Predstavnici sindikata izrazili punu su podršku Šćepanoviću u daljim aktivnostima i izrazili uvjerenje da će dalja saradnja biti uspješna“, kaže se u saopštenju.

Zaključuje se da će Uprava policije nastaviti aktivnu saradnju sa sindikatima, pružajući podršku svim inicijativama koje imaju za cilj poboljšanje profesionalnog i socijalnog statusa zaposlenih, uz jačanje operativne sposobnosti i efikasnosti policije.

