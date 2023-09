Novaković Đurović: Ekološka Crna Gora je dostižan cilj

Podgorica, (MINA) – Crna Gora sa prirodnim potencijalima, uz adekvatno upravljanje, ima sve šanse da bude primjer prave ekološke države, ocijenila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Crna Gora obilježava danas 32 godine od proglašenja za ekološku državu, a taj dan se od prošle godine slavi i kao državni praznik Dan ekološke države.

Novaković Đurović je građankama i građanima čestitala Dan ekološke države, navodeći da je to jedan od najvažnijih praznika, koji obavezuje da se društvo snažno posveti očuvanju sredine i okrene zelenom razvoju.

“Za postizanje visokih ekoloških standarda potrebni su i vrijeme i resursi. Crna Gora sa svojim prirodnim potencijalima, uz adekvatno upravljanje, ima sve šanse da bude primjer prave ekološke države”, poručila je Novaković Đurović.

Prema njenim riječima, Crna Gora ostvaruje iskorake u oblasti zaštite životne sredine.

Novaković Đurović je kazala da nacionalni parkovi i zaštićena područja na kopnu i moru postali su dragocjeni simboli Crne Gore i mjesta gdje se priroda može osjetiti u svojoj najčistijoj formi.

“Međutim, svjesni smo da je potrebna dalja i intenzivna zaštita prirode. To je naša obaveza, ali i prilika. Održive prakse su prilika za stvaranje ekonomije koja podstiče rast, inovacije i bolji životni standard”, zaključila je Novaković Đurović.

