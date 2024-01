Nikšićanki 30 dana pritvora zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je Z.P. (41) zbog sumnje da je verbalno i fizički napala vanbračnog supruga N.P. (47), saopštili su iz Uprave policije i dodali da je sudija za istragu osumnjičenoj odredio 30 dana pritvora.

Iz policije su kazali da je Z.P. uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Ona je, kako se sumnja, 5. i 6. januara, verbalno i fizički napala vanbračnog supruga N.P. u porodičnoj kući i tupim predmetom mu nanijela povredu u predjelu glave.

„Z.P. je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću uhapšena, a sudija za istragu joj je odredio pritvor u trajanju od 30 dana“, rekli su iz policije.

