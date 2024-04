Nikšićanin da plati 775 EUR zbog incidenta u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin P.S. (29) osuđen je na kaznu od 775 EUR zbog nepostupanja po naređenju policije prilikom incidenta koji se dogodio u Tivtu, kada su navijači Fudbalskog kluba (FK) Sutjeska napali policijske službenike.

Predsjednik budvanskog Suda za prekršaje Marko Đukanović kazao je da je sutkinja Jelena Stanišić, nakon hitnog postupka, izrekla kaznu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Kako se navodi, odlukom je utvrđeno da P.S. u nedjelju, oko 16 sati i pet minuta, na Pinama u Tivtu, nije postupio po naređenju policijskog službenika.

“U uslovima kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira većih razmjera i fizičkog napada na policijske službenike Odjeljenja bezbjednosti Tivat od grupe organizovanih navijača FK Sutjeska iz Nikšića”, dodaje se u odluci.

Navodi se da je P.S. pružao pasivni otpor, ne napuštajući mjesto incidenta i ne dajući na uvid policajcu identifikaciona dokumenta.

