Nikolić: Do sjutra će se znati sudbina stava o uskraćenju podrške Vladi

Podgorica, (MINA) – Sudbina stava Demokratske partije socijalista (DPS) u vezi sa uskraćivanjem podrške Vladi, znaće se danas ili sjutra, na bazi razgovora koje stranka vodi sa svima, kazao je poslanik DPS-a Andrija Nikolić.

“Za nas je EU agenda na prvom mjestu. Zato smo reagovali, kako smo reagovali. Uskraćivanjem podrške vladi premijera Abazovića”, kazao je Nikolić u Presingu Gradske televizije.

On je istakao da Crna Gora ima šansu koju nemaju druge zemlje regiona.

“Umjesto da sve karte bacimo da tu šansu iskoristimo, Vlada i premijer su u sred ključnog posla pokrenuli pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i tu šansu ugrozili. Da li i dugoročno, vidjećemo”, rekao je Nikolić.

Na pitanje zašto Poslanički klub DPS-a nije preduzeo radnje za koje ga je ovlastilo Predsjedništvo stranke, na osnovu odluke da uskrate podršku Abazovićevoj Vladi, Nikolić je kazao da se vode razgovori sa svima i da će ih do kraja ovog ili do narednog dana, okončati.

Nakon toga, kako je kazao, znaće se sudbina stava DPS o uskraćivanju podrške vladi.

Nikolić je ponovio da je za DPS najvažnije da sačuva šansu za brzi EU napredak Crne Gore i vjeruje da će do kraja dana slika biti jasnija.

On je kazao da je posjeta visokog zvaničnika Unije Žozepa Borelja, pomogla da svi akteri na političkoj sceni pravilnije razumiju šta podrazumijeva evropska agenda.

Nikolić smatra da će se uskoro vidjeti da li je posjeta Borelja imala efekta.

On je, govoreći o sve češćem forsiranju teze o dva nacionalizma, srpskom i crnogorskom, kazao da je spin o dva ekstremizma lansiran sa ciljem da se u drugi plan gurne nezadovoljstvo domaće i međunarodne javnosti odlukom vlade i premijera da ishitreno izglasaju “ugovor sa SPC” i na taj način destabilizuju političke prilike.

Nikolić je, komentarišući to što je SPC držala parastos Draži Mihailoviću, Nikolić je podsjetio na zločine četnika u Drugom Svjetskom ratu, sa ciljem istrebljenja muslimanskog življa u granicama etnički čiste Srbije.

On je poručio da u Crnoj Gori izmedju antifašizma s jedne, i četništva i fašizma s druge strane, nikad ne može stajati znak jednakosti te da se društvo može miriti isključivo na evropskim vrijednostima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS