Neophodni djelotvorni mehanizmi istraživanja optužbi za zlostavljanje

Podgorica, (MINA) – Od države se ne očekuje samo da se suzdrži od zlostavljanja, već i da stvori uslove u kojoj su pojedinci u njenoj nadležnosti zaštićeni od zlostavljanja i imaju na raspolaganju djelotvorne mehanizme za istraživanje optužbi za zlostavljanje.

To je saopšteno na obuci za sudije i tužioce koju se organizovali Centar za pružanje pravne pomoći u pogledu zaštite ljudskih prava u Evropi (AIRE) i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz AIRE Centra, pravosuđe u Crnoj Gori bilježi pomake u primjeni Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, ali pojedini segmenti i dalje predstavljaju izazov za nosioce pravosudnih funkcija.

“Upravo jedan takav segment se odnosi na djelotvornu primjenu člana tri Konvencije, kao apsolutnog prava, čije odstupanje nije dozvoljeno, čak ni u vanrednim okolnostima koje predstavljaju opasnost za društvo”, kaže se u saopštenju.

Iz AIRE Centra su podsjetili da član tri propisuje da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Oni su kazali i da je ta odredba, jedna od najkraćih u Konvenciji, otvorila brojna pitanja.

Prema praksi Suda, kako se navodi, mučenje je svako svjesno nehumano postupanje koje prouzrokuje ozbiljne i okrutne patnje.

Program podržan od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, kako su naveli iz AIRE Centra, ima za cilj da približi temu zaštite ljudskih prava i standarda Suda u Strazburu domaćem pravosuđu.

Iz AIRE Centra su kazali da je u prethodnom periodu, Evropski sud u predmetima Bulatović protiv Crne Gore i Bigović protiv Crne Gore utvrdio povredu nastalu usljed neadekvatnih uslova pritvora.

“S druge strane, policijska tortura i nedjelotvorna istraga bili su razlozi povrede člana tri u predmetima Milić i Nikezić protiv Crne Gore i Siništaj i drugi protiv Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Strazbur utvrdio povredu procesnog aspekta člana tri u predmetu Baranin i Vukčević protiv Crne Gore, usljed nedjelotvorne istrage zlostavljanja podnosilaca predstavke od policijskih službenika.

Kako su naveli iz AIRE Centra, da je crnogorsko pravosuđe odlučno da osigura adekvatnu primjenu člana tri Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, potvrđuje i učešće 25 nosilaca pravosudnih funkcija na današnjoj obuci, sa predavačima.

Navodi se da su u obuci učestvovali tužiteljke Specijalnog državnog tužilaštva, Sanja Jovićević i Marija Raspopović, zamjenica Ombudsmana Snežana Armenko, predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću, Vukota Vujačić, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Nenad Vujanović, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, Jelena Perović i sudija Višeg suda u Podgorici, Igor Đuričković.

