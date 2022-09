Nemjerljiv doprinos Centra za edukaciju crnogorskom pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Centar za edukaciju u sudstvu i državnom tužilaštvu daje nemjerljiv doprinos unapređenju rada Državnog tužilaštva, ali i pravosuđa u cjelini, ocijenila je vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović.

Jovanović je, tokom razgovora sa predsjednicom Upravnog odbora Centra Ljiljanom Lakić, kazala da je Tužilački savjet donio odluku o izboru deset kandidata za državne tužioce, koji će u Centru pohađati teorijski dio programa inicijalne obuke.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Jovanović je navela da, kroz programe Centra i brojne obuke, svoja znanja i vještine unapređuju kandidati, ali i državni tužioci i zaposleni u Državnom tužilaštvu.

Sagovornice su se saglasile da se u Centru stvara dobra osnova za praktični dio obuke budućih državnih tužilaca, kako bi bili spremni da se, prilikom izbora na funkciju državnih tužilaca, u kratkom roku pripreme za konkretna postupanja.

Lakić je kazala da, shodno oglasima za izbor kandidata za državne tužioce koje je objavio Tužilački savjet, u Centru očekuju upućivanje na inicijalnu obuku ukupno 23 kandidata za državne tužioce.

“Lakić je upoznala Jovanović sa planom obuka u Centru za naredni period i izrazila uvjerenje da će predstavnici Državnog tužilaštva aktivnim učešćem na obukama dati pun doprinos njihovoj uspješnoj realizaciji i da će primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom radu”, kaže se u saopštenju.

