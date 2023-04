Podgorica, (MINA) – Nedjelotvorna istraga ratnog zločina Kaluđerski laz ukazuje na ozbiljne propuste i slabosti crnogorskog pravosudnog sistema, smatraju u Inicijativi mladih za ljudska prava (YIHR).

Aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava su danas, povodom 24 godine od ratnog zločina Kaluđerski laz, ispred Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podijelili flajere o tom zločinu službenicima tužilaštva i građanima Podgorice.

Iz YIHR su naveli da su glavnom specijalnom tužiocu i tužiocima u tom tužilaštvu dostavili i Knjigu sjećanja o ratnim zločinima devedesetih.

Oni su objasnili da je Knjiga sjećanja proizvod Informaciono-dokumentacionog centra (IDC) YIHR-a.

U knjizi su, kako su kazali iz YIHR, sakupljeni svi dostupni podaci vezani za ratne zločine počinjene tokom ratnih dešavanja 90-ih.

“Ovo je još jedan podsjetnik na činjenicu da za ratni zločin u Kaluđerskom lazu nadomak Rožaja ni nakon 24 godine nijesu procesuirani odgovorni koji su 18. aprila 1999. godine ubili 20 albanskih civila koji su bježali od sukoba na Kosovu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je SDT dužno da rasvijetli zločin u Kaluđerskom lazu, kao i mnoge druge ratne zločine.

Iz YIHR su istakli da su na važnost tog pitanja ukazali današnjom aktivnošću i obilježavanjem tužnog datuma u crnogorskoj istoriji.

“Nedjelotvorna istraga ratnog zločina Kaluđerski laz ukazuje na ozbiljne propuste i slabosti našeg pravosudnog sistema, tim prije jer istraga i sudski postupak nijesu vodili osuđujućim presudama”, rekli su iz YIHR.

Kako su naveli, istraga se zato ponovo mora otvoriti, ali i ispitati potencijalna odgovornost nadređenih za neku vrstu saučesništva ili po osnovu komandne odgovornosti.

Iz YIHR su istakli da još ne postoji odgovorni odnos adekvatne memoralizacije države za taj, kao ni za mnoge druge ratne zločine.

“Sve dok se proces suočavanja sa prošlošću, rasvjetljavanja ratnih zločina i pokretanja odgovornosti sa najviših odgovornih instanci ne pokrene, ne možemo izaći iz sjenke podjela, nacionalizma, niti se osloboditi teškog tereta prošlosti”, zaključili su iz YIHR.

