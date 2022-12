Ne postoje zloupotrebe u dodjeli predmeta

Podgorica, (MINA) – U Višem sudu u Podgorici ne postoje nikakve zloupotrebe u raspodjeli predmeta, saopštili su iz tog suda.

Ministarstvo pravde ocijenilo je ranije danas, nakon sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora, da uvođenjem prakse da predsjednik Višeg suda sam odlučuje o sastavu Krivičnog vijeća ostavlja mogućnost za eventualne zloupotrebe, navodeći da se jedna od mogućih zloupotreba odnosi i na predmet u kom je optužena bivša predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica.

Iz Ministarstva su saopštili da će resorni ministar o nalazima nadzora obavijestiti v.d. predsjednicu Vrhovnog suda u cilju eventualnog pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića.

Iz Višeg suda su u reagovanju poručili da se predmeti raspodjeljuju na isti način i prije i poslije izbora sadašnjeg predsjednika.

„Slučajna dodjela predmeta je u potpunosti zastupljena kod izbora sudećih sudija i predsjednika drugostepenih vijeća“, istakli su iz Višeg suda.

Kako su objasnili, slučajna dodjela predmeta ne postoji kod sudije za istragu, zbog sistema dežurstva, dok se u krivičnom vanraspravnom vijeću dodjeljuje na osnovu godišnjeg rasporeda koji predviđa da po potrebi u raspored mogu učestvovati sve sudije.

„U konkretnom predmetu, koji ministar potencira, u slučajnoj raspodjeli kroz elektronski sistem je takođe učestvovalo više sudija, u skladu sa godišnjim rasporedom, kojom prilikom je predmet dodijeljen sudiji Šćepanoviću, uz upoznavanje komisije koje sudije nisu mogle učestvovati u rasporedu zbog razloga za izuzeće, a koje su učestvovale“, rekli su uz Višeg suda.

U Višem sudu, kako tvrde, ne postoje nikakve zloupotrebe u raspodjeli predmeta.

„Zaključak inspekcije da su takve zloupotrebe moguće, je tačan, kao što se u svakom sistemu može napraviti zloupotreba, a u konkretnom predmetu optužene Vesne Medenice, kojim ministar potencira kao razlog za ispitivanje odgovornosti, je upravo sprovedena slučajna dodjela između više sudija“, navodi se u reagovanju.

Impliciranje da se radi o zloupotrebi je, kako su kazali iz Višeg suda, posledica nepoznavanja načina rada i funkcionisanja pravosudnog informacionog sistema od ministra.

“Te očiglednog nezadovoljstva pojedinim odlukama koje su donijele sudije Višeg suda“, dodaje se u reagovanju.

Iz Višeg suda su ocijenili da je krajnje vrijeme da sve institucije, kojima je u nadležnosti zaštita nezavisnosti pravosuđa, dignu svoj glas zbog, kako su rekli, neprimjerenih pritisaka koje putem medija ministar pravde vrši u prvom redu prema tom sudu.

“I u kojima, između ostalog, otvoreno navodi da će u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom preispitivati odluke Višeg suda“, zaključuje se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS