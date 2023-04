Nastavljaju se prakse u marginalizaciji ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da uzme u razmatranje slučaj ratnog zločina u Kaluđerskom lazu.

Koordinatorka programa Ljudska prava Tamara Milaš je, povodom 24 godine od ratnog zločina u Kaluđerskom lazu, kazala da CGO poziva SDT da razmatra taj zločin kako bi konačno bile utvrđene sve okolnosti i činjenice, i kako bi došlo do održivih optužnica i osuđujućih presuda.

Ona je u saopštenju podsjetila da je Tužilaštvo u optužnici koja je podignuta 30. jula 2008. godine, navelo da je 18. aprila 1999. godine, u mjestu Kaluđerski laz ubijeno šest, a ranjeno pet osoba.

Milaš je dodala da je u drugim slučajevima koji su se odigrali od 18. aprila do 21. maja 1999. godine na više lokacija ubijeno još 11 osoba.

„Sve žrtve su bile albanske nacionalnosti, a među njima je bilo i maloljetnih lica, žena i starijih osoba. Tužilaštvo je ovo kvalifikovalo kao ratni zločin i za isti optužilo osam osoba“, rekla je Milaš.

Kako je kazala, nakon sedam godina postupka i odbacivanja dijela optužnice svi optuženi su oslobođeni.

„Oko ovog zločina i dalje ima dosta nejasnoća jer su se prije, tokom i nakon postupka pojavile različite informacije o broju žrtava, vremenu ubistava i nezakonitom pomjeranju leševa žrtava“, navela je ona.

Milaš je rekla da ostaje i činjenica da još niko nije odgovarao za ubistvo ljudi koji su pokušali da pronađu utočište u Crnoj Gori.

„To obavezuje SDT da adekvatno sprovede istragu i utvrdi sve činjenice iz ovog zločina“, istakla je Milaš.

Prema njenim riječima, iako su napravljene određene promjene u SDT-u, nažalost, kad je riječ o ratnim zločinima ostaju stare loše prakse koje prati izostanak spremnost da se ti slučajevi izvedu valjano i do kraja.

„CGO ukazuje da je upravo valjano procesuiranje ratnih zločina i jedna od ključnih obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava), odnosno da to Evropska komisija, takođe, procjenjuje u pristupnim pregovorima Crne Gore i Evropske unije“, navela je Milaš.

Ona je rekla da postoje i drugi obavezujući dokumenti, poput Memoranduma o razumijevanju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, o čijim rezultatima saradnje do danas SDT nije obavijestilo javnost.

Milaš je naglasila da CGO uvažava činjenicu da se pred crnogorskim tužilaštvom nalaze mnogi izazovi, ali da pitanje neadekvatnog suočavanja sa ratnom prošlošću, koje kreće od utvrđivanja krivične odgovornosti, ne smije biti marginalizovano upravo radi stabilne budućnosti države.

„Na to opominje i izrazito polarizovano i radikalizovano društvo, a što je jedna od posljedica i institucionalnog zanemarivanja ključnih procesa, poput suočavanja sa prošlošću“, rekla je Milaš.

Ona je dodala da, kako ratni zločini ne zastarijevaju, još uvijek postoji šansa da SDT pokaže odlučnost i da, kroz konkretne optužnice, krene u uspostavljanje pravde za žrtve ratnih zločina, ali i za crnogorsko društvo.

U sklopu edicije o procesu suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori, CGO je obradio slučaj Kaluđerski laz kroz kompilaciju dokumentacije iz procesuiranja pred crnogorskim pravosudnim organima.

