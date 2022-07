Nastava na engleskom od iduće akademske godine

Podgorica, (MINA) – Program nastave na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu u Podgorici je u procesu akreditacije, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović dodajući da će predavanja na tom jeziku biti realizovana od naredne akademske godine.

Iz Ministarstva prosvjete kazali su da je Vojinović danas razgovarao sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks i predstavnicima Britanskog savjeta kako bi se razmotrile mogućnosti za realizaciju buduće saradnje.

Predstavnici Britanskog savjeta Kejt Evart-Bigs i Balkan Piter Braun, kazali su da su uvjereni da će se saradnja sa Britanskim savjetom nastaviti istim intenzitetom i pored činjenice da će se realizovati kroz regionalni pristup.

Vojinović je, kako se navodi, podvukao namjeru da se dvojezična nastava sprovodi u svih devet razreda osnovne škole, kada se za to obezbijede uslovi.

“Ministar je istakao činjenicu da je program nastave na engleskom jeziku, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, trenutno u procesu akreditacije, kao i da će predavanja na tom jeziku biti realizovana od naredne akademske godine”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je sastanak bio prilika da se kroz diskusiju razmijene mišljenja prepoznaju potencijalne oblasti za saradnju u narednom periodu.

“U tom smislu, kolege iz Britanskog savjeta su ministra upoznale sa projektom Future English, koji se uspješno realizovao u šest zemalja regiona Južnog Kavkaza”, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da program koristi analitički pristup u cilju pružanja mogućnosti za kontinuirani profesionalni razvoj ministarstvima i nastavnicima, kako bi na najbolji način zadovoljili njihove potrebe za usavršavanjem, omogućavajući nastavnicima širom regiona da rastu kao praktičari i profesionalci.

“Nastavnicima engleskog jezika se nudi onlajn program stalnog profesionalnog razvoja koristeći inovativnu platformu onlajn Zajednice nastavnika”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su, kako se dodaje, napravili i osvrt na dosadašnju saradnju koja je ocijenjena kao izuzetno uspješna, a kao posljednji primjer je istaknut petogodišnji program koji je nedavno završen, a koji se sastojao iz projekata „Škole za 21. vijek” i „Nastavnik za 21. vijek”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS