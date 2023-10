Naredna Vlada da obrazovanje izvuče iz partijskih kombinatorika

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) od naredne Vlade očekuje da obrazovanje stavi u fokus i da ga izvuče iz partijskih kombinatorika koje su ga dovele na izuzetno nizak nivo, saopštili su iz te nevladine organizacije.

Iz CGO-a su, povodom 5. oktobra – Svjetskog dana nastavnika, kazali da je stanje u obrazovnom sistemu Crne Gore zabrinjavajuće.

Viša pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović kazala je da je to posljedica višedecenijske marginalizacije obrazovnog sektora, kao i nesnalaženja i loših odluka vlasti u posljednje dvije Vlade.

“CGO očekuje od naredne Vlade da obrazovanje stavi u fokus i da ga izvuče iz partijskih kombinatorika koje su ga dovele na izuzetno nizak nivo, a što se može ozbiljno odraziti na ukupan progres crnogorskog društva”, navela je Kaluđerović.

Ona smatra da je upliv partijske i partikularne politike u obrazovni sistem dosegao maksimum, kao i posljedična degradacija nastavničkog poziva, pa se danas svjedoči gubitku čak i prosječnog kvaliteta obrazovanja.

“Stoga, ne čudi, ali treba da brine, da je mali procenat najboljih učenika koji sebe vide u budućnosti u nastavničkoj profesiji”, rekla je Kaluđerović.

U CGO-u ocjenjuju da je Crnoj Gori neophodan nastavni kadar sa znanjem i integritetom, kako bi se stvorila osnova za ozdravljenje obrazovnog sistema i njegov otklon od predatora iz političkih partija.

“Sve dok najbolji kandidat za nastavnika ne bude zapošljavan prevladavaće tolerisanje neznanja, bahatosti, neetičnosti, ali i netolerancije roditelja, a što je eskaliralo posljednjih godina”, istakla je Kaluđerović.

Ona je upozorila da su nastavnici danas na rubu egzistencije i gubitka dostojanstva, a izostanak suštinske reforme proizvodi nemjerljivu štetu.

Prema riječima Kaluđerović, to su neki od razloga što je početak ove školske godine obilježio štrajk upozorenja nastavnika.

Ona je kazala da je uvećan i broj učenika imigranata, primarno sa područija gdje su oružani sukobi, ali i iz drugih zemalja.

Kaluđerović je navela da je u Crnoj Gori preko 6,5 hiljada stranaca u obrazovnom sistemu, uglavnom nastanjenih na primorju i u Podgorici.

“To iziskuje minimum šest novih objekata za škole i vrtiće, ali povećanje neophodnog nastavnog kadra, pored postojeće potrebe da se se sanira deficit kadra iz matematike, fizike i hemije, a kako ne bi došli do blokade i nemogućnosti održavanja nastave bazičnog kvaliteta”, rekla je Kaluđerović.

U CGO-u smatraju da je neophodno hitno i strateško opredjeljenje i ulaganja Vlade Crne Gore u budžet za obrazovanje, koji više ne smije biti budžet socijalne kategorije.

“CGO ukazuje da nastavnici rade u sve težim uslovima, prenatrpanim učionicama, u kojima nije moguće održati pažnju i koncentraciju, a posljednjih godina nerijetko doživljavaju različite oblike nasilja od strane učenika, roditelja ili uprave”, kazala je Kaluđerović.

Kako je navela, bilježe se i primjeri kada nastavni kadar dolazi na posao u neprimjerenom stanju, pod dejstvom alkohola i opijata, a što ne prate sankcije zbog partijske podobnosti onih koji se pokazuju nedostojni nastavničke profesije.

Kaluđerović je rekla da nastavnička vijeća, aktivi i druga tijela gdje nastavnici učestvuju nemaju mogućnost donošenja obavezujućih odluka oko mnogih važnih pitanja.

To, kako je dodala, rezultira i upitnim strukturiranjem školskih odbora u kojima umjesto predstavnika nadležnih institucija sjede oni koji zastupaju partijske ili partikularne interese, a što ne doprinosi potrebnoj i obećanoj depolitizaciji obrazovnih ustanova.

“Takođe, svjedočimo nezakonitom zapošljavanju, namještanjima norme i sl. tako da najbolji kandidat nema šanse da dobije posao, kao i ignorisanju nezadovoljstva nastavnika koji svoj posao rade profesionalno i posvećeno”, navela je Kaluđerovć.

Ona je istakla da nezadovoljni ili nekapacitirani nastavnici ne mogu vratiti obrazovanje na nivo da djeca uče da nauče, ili otići korak dalje da ih nauče kritički promišljati i doprinositi zajednici, odnosno da se promijeni klima u kojoj se uči samo za ocjenu.

Kaluđerović je dodala da praktično učenje u laboratoriji i eksperimentalno znanje na bazičnom nivou ne postoje u mjeri u kojoj se može biti konkurentno državama sa najboljim rezultatima na PISA testiranju.

“Nemoguće je sa obimnim i zahtjevnim kurikulumima, velikim brojem predmeta, sa administrativnim obavezama koje nastavnik ima na času, napraviti izvanredna postignuća”, rekla je Kaluđerović.

Kako je kazala, mora se mijenjati obrazovni sistem u svrhu sticanja prakse, vještina i kompetencija.

“CGO cijeni da bi upravo tada pritisci i uticaji na nastavnički kadar bili značajno smanjeni, a što bi ojačalo sistem obrazovanja, motivišući nastavnike na kontinuiranu sopstvenu edukaciju i nadogradnju”, zaključila je Kaluđerović.

