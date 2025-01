Najmanje 18 osoba poginulo u sudaru aviona i helikoptera

Vašington, (MINA) – Najmanje 18 osoba poginulo je u sudaru putničkog aviona i vojnog helikoptera kod Vašingtona.

Regionalni putnički avion Amerikan erlajnsa sudario se u vazduhu sa vojnim helikopterom (blek hok) američke vojske, nakon čega su obje letilice pale u rijeku Potomak, prenosi N1.

Letilice su se sudarile nedaleko od vašingtonskog nacionalnog aerodroma.

Kako prenosi CBS njuz pozivajući se na policiju na terenu, do sada su izvučena tijela najmanje 18 osoba, a traga se za 40.

Sudar se dogodio neposredno pred planirano slijetanje putničkog aviona na nacionalni aerodrom Regan. Helikopter je bio u trenažnom lijetu, saopštili su iz američke vojske, prenosi CNN.

