Nadležni da se jednako posvete starim i novim slučajevima napada

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) apelovao je na nadležne državne organe da sa jednakom posvećenošću rade na starim i novim slučajevima napada i prijetnji novinarima.

Iz SMCG su, povodom 2. novembra – Svjetskog dana posvećenog nekažnjivosti napada na novinare, kazali da iako je vidan pomak u radu institucija kada je riječ o odgovoru na nove prijetnje koje su se dogodile u posljednje dvije godine, u starim slučajevima, sudeći po onome što je poznato javnosti, i dalje nema napretka.

SMCG je, kako su naveli, ove godine zabilježio 13 napada i prijetnji novinarima, pri čemu dominiraju one upućene putem društvenih mreža, ili elektronskom komunikacijom.

„To ukazuje na trend pada broja napada u odnosu na prošlu godinu, kada je evidentirano 28“, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG dodali su da se nadaju da je to prvi efekat primjene novog Krivičnog zakonika, koji je predvidio oštrije sankcije za napade na novinare.

„Kao i da ubuduće o novinarskoj profesiji nećemo isključivo govoriti kroz prizmu bezbjednosti, već ćemo se fokusirati na druge probleme zaposlenih u medijima“, naveli su iz Sindikata.

Oni su podsjetili da je slučaj ubistva Duška Jovanovića, koje se dogodilo 2004. godine, jedan od najstarijih nerasvijetljenih ubistava novinara u Evropi.

„Za sada jedini osuđeni za saučesništvo, Damir Mandić, izdržava zatvorsku kaznu od 19 godina zatvora, dok naručioca i motiv i dalje ne znamo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je bilo različitih najava da postoji izvjestan napredak u tom predmetu, ali da javnost nije dobila nikakvu potvrdu.

Iz SMCG rekli su da je, takođe, slučaj pokušaja ubistva Olivere Lakić iz 2018. godine i dalje u „u radu“, bez ijednog konkretnog poteza evo već skoro šest godina.

Oni su naveli da je istraživačkom novinaru Jovu Martinoviću u julu potvrđena oslobađajuća presuda u skoro osmogodišnjem sudskom postupku, u okviru kojeg je čak godinu i po bio u pritvoru.

„Koliko god bili zadovoljni krajnjim ishodom, nadamo se da će se nadležni pozabaviti i time ko je odgovoran zbog takvog progona jednog novinara“, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG pozvali su zaposlene u medijima da prijave svaku prijetnju ili napad, na čemu se fokusira i regionalna kampanja Safe Jouranlist mreže ‘NeOklijevajPrijavi.

