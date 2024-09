Na Cetinju ubijena jedna osoba, traga se za napadačem

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin V.Lj. ubijen je danas u tom gradu, a policija traga za napadačem.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, danas oko 15 sati i 25 minuta dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje prijavljeno je da se u dvorištu kuće u tom gradu, koja je ograđena visokim betonskim zidom, nalazi osoba za koju se sumnja da je u besvjesnom stanju.

„Policijski službenici su odmah izašli mjesto događaja i utvrdili da je riječ o V.Lj. u odnosu na kojeg je upotrijebljeno vatreno oružje i on je tom prilikom stradao“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se sumnja da je neposredni izvršilac ubistva sa veće udaljenosti osmatrao oštećenog i ubio ga.

„Službenici Uprave policije, OB Cetinje uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i taktičkih jedinica Sektora policije posebne namjene preduzimaju intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju rasvjetljavanja ovoga događaja“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su im na raspolaganje stavljene i druge organizacione jedinice iz sastava Uprave policije.

