MVP: Evakuacioni let iz Izraela biće realizovan do sjutra

Podgorica, (MINA) – Sve potrebne dozvole za evakuacioni let crnogorskih državljana iz Izraela su obezbijeđene, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) i dodali da će taj let biti realizovan do sjutra.

Iz MVP su kazali da se do sada javilo 60 državljana, od čega je 48 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru.

„Prema trenutnom planu, let će biti realizovan do sjutra, shodno aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji i vremenu potrebnom da svi prijavljeni za evakuacioni povratak bezbjedno stignu na aerodrom u Tel Avivu, imajući u vidu da se nalaze u različitim krajevima zemlje“, navodi se u saopštenju MVP.

Oni su ponovlili da krizni tim MVP-a prati situaciju i da je u stalnoj komunikaciji sa Konzulatom u Tel Avivu na čelu sa počasnim konzulom, koji pruža podršku na terenu.

„Preduzimaju se sve mjere i radnje kako bi se naši državljani bezbjedno vratili u svoju državu“, poručili su iz MVP.

Za sve informacije crnogorski državljani mogu se obratiti na dežurni broj Ministarstva vanjskih poslova +382 67 17 17 77, putem mejla [email protected], kao i na broj Konzulata u Tel Avivu + 972-9-8987781.

