Mustafić predsjednik Bošnjačkog vijeća

Podgorica, (MINA) – Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić izabran je danas za predsjednika Bošnjačkog vijeća (BV).

Kako je saopšteno iz BV, Mustafić je za tu funkciju izabran na sjednici u Rožajama, a za potpredsjednika je izabran Bejto Šahmanović.

U saopštenju se navodi da je dosadašnji predsjednik BV u Crnoj Gori Ejup Nurković stekao uslove za penziju.

Mustafić je zahvalio na povjerenju i kazao da će posvećeno raditi na institucionalnom jačanju Vijeća i njegovom pozicioniranju u odnosu prema državnim institucijama.

“Biti predsjednik BV je najveća čast i privilegija za pripadnika bošnjačkog naroda i vjerujem da ćemo zajednički graditi Vijeće otvoreno za sve politike, pojedince i inicijative. Zajednički cemo raditi na afirmaciji manje brojnih naroda, njihovim pravima i učešcu u društvenim procesima u našoj državi Crnoj Gori”, kazao je Mustafić.

Šahmanović je kazao da će, pored ostalog njegove aktivnosti biti usmjerene ka motivaciji mladih ljudi da preuzmu inicijativu u društvenim procesima, u saradnji sa intelektualnom elitom.

“Na sjednici u Rožajama usaglašene su i aktivnosti Vijeća u susret Popisu stanovništva”, navodi se u saopštenju.

