Mustafić: BV će graditi jedinstvo među pripadnicima bošnjačkog naroda

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće (BV) u Crnoj Gori istrajno će graditi jedinstvo među pripadnicima bošnjačkog naroda, kroz čuvanje identiteta, kulture i tradicije, poručio je predsjednik tog vijeća Suljo Mustafić.

BV je priredilo iftar u Rožajama koji je okupio vijećnike, članove odbora i resora, predstavnike Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, poslanike, predsjednike opština i skupština, kao i državnih institucija.

Na iftaru su, kako je saopšteno iz BV, bili i ambasadori Turske Bariš Kalkavan i Sjeverne Makedonije Zećir Ramčilović, predstavnik ambasade Azerbejdžana Azad Nagijev, Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić i drugi čelnici Islamske zajednice.

Mustafić je podsjetio da ramazanski dani donose posebnu radost okupljanja i zbližavanja.

„Ramazan je prilika da se vratimo sebi i preispitamo naša djela, da ostavimo loše navike i zaboravimo razmirice. Da žrtvujemo sujete i netrpeljivosti, da to ostavimo prošlosti, da se okrenemo jedni drugima i izmirimo radi dobrobiti zajednice i boljeg sjutrašnjeg dana“, kazao je Mustafić.

On je zahvalio na podšci koju pružaju Bošnjačkom vijeću u Crnoj Gori i naglasio da će ta institucija istrajno graditi jedinstvo među pripadnicima bošnjačkog naroda, kroz čuvanje identiteta, kulture i tradicije.

„Želimo to i našim komšijama, drugih nacija – da jednako kao i mi, grade sebe i svoj identitet u našoj zajedničkoj domovini Crnoj Gori i svugdje u regionu“, poručio je Mustafić.

On je ukazao da je potrebno ostvarivanje identitetskih i drugih prava u društvenim institucijama, javnim službama, školstvu i medijima, kao i u socijalnoj , zdravstvenoj i ekonomskoj sferi.

„Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori želi partnerstvo i incijativu sa svima koji rade u interesu naroda i njegovog prosperiteta“, naglasio je Mustafić.

On je istakao da je potrebno stalno podsjećanje i podrška nemoćnima, bolesnim i siromašnim, ali i onima čija su prava ugrožena i nad kojima se vrši nasilje, čak i u danima Ramazana.

„Osuditi teror i genocid nad stanovnicima Gaze i Palestine je naša obaveza, kao i tražiti način da im se pomogne i nasilje zaustavi. Upućujemo i molitve Bogu Uzvišenom da im olakša njihove patnje“, kazao je Mustafić.

Fejzić je kazao da su ramazanski dani prilika za obnovu duhovnih vrijednosti, prevazilaženja razlika i nesporazuma i izgrađivanje jedinstva u zajednici.

On je naglasio da BV u Crnoj Gori ovakvim i sličnim okupljanjimma potvrđuje svoju misiju zbližavanja različitosti među pripadnicima bošnjačkog naroda.

„Ovo je jedna od onih temeljnih institucija koju treba čuvati i graditi u službi naroda, iznad bilo kojih partijskih i parcijalnih interesa. Čuvanje identiteta, kulture, nacionalnih i vjerskih posebnosti treba da bude prioritet podržan od svih subjekata i pojedinaca koji učestvuju u radu ove institucije“, kazao je Fejzić.

On je podsjetio i na stalnu obavezu podsjećanja i apela za prestanak nasilja nad ugroženima i obespravljenima – u Gazi i Palestini, kao i u svim dugim mjestima i narodima, gdje se vrši nasilje, teror i gaze ljudska prava.

Fejzić je obraćanje završio učenjem tradicionalne iftarske dove.

