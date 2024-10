MPNI: Usvojena Mapa puta za istraživačku infrastrukturu

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila Mapu puta za istraživačku infrastrukturu 2024-2028 koja, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), predstavlja osnovu za jačanje istraživačkih kapaciteta Crne Gore.

Iz Ministarstva su kazali da usvajanje Mape puta predstavlja dobar osnov za dalji razvoj podrške istraživačkoj infrastrukturi, kao jednoj od ključnih komponenti sistema naučnoistraživačke djelatnosti.

Kako su kazali iz tog resora, Crna Gora, kroz usklađivanje sa evropskim standardima i međunarodnu saradnju, može doprinijeti globalnom napretku u oblasti istraživanja.

„Mapa puta za istraživačku infrastrukturu proizilazi iz obaveza koje se odnose na Pregovaračko poglavlje 25, kao i iz učešća Crne Gore u Evropskom forumu za istraživačke infrastrukture (ESFRI)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je svrha donošenja Mape puta za istraživačku infrastrukturu da doprinese dugoročnom i održivom razvoju nacionalnih istraživačkih infrastruktura.

“Kao i integraciji Crne Gore u Evropski istraživački prostor putem pristupa međunarodnim tijelima i panevropskim istraživačkim infrastrukturnim mrežama”, dodaje se u saopštenju.

