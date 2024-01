Mladiću 60 dana zatvora jer je vozio 136 km/h i prošao kroz dva crvena svijetla

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je R.O. (21) iz tog grada koji je vozeći 136 kilometara na sat (km/h) prošao kroz dva crvena svijetla na semaforu, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je mladić kažnjen sa 60 dana zatvora.

Iz policije su kazali da je uhapšen nesavjesni vozač sa video snimka koji je objavljen na društevnim mrežama.

„Podgorička policija je, nakon što je objavljen video snimak na društvenim mrežama a na kojem vozač upravlja vozilom brzinom od 136 km/h i prolazi kroz dva crvena svijetla na semaforu, preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovala vozača“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je R.O. uhapšen zbog tri prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Njemu je sudija za prekršaje izrekao kaznu zatvora u trajanju od 60 dana“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je od R.O. oduzeta vozačka dozvola na tri mjeseci i da su mu izrečeni kazneni bodovi.

Kako su rekli, vozilo kojim je upravljao R.O, „Audi A4“, privremeno je oduzeto radi provjera.

