Podgorica, (MINA) – Dvadesetdvogodišnji P.B poginuo je saobraćajnoj nesreći koja se jutros u dva sata dogodila na Bulevaru Mihaila Lalića u Podgorici.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su da je u nesreći teško povrijeđen N.C (21).

