Mladi evropski ambasadori obilježavaju Međunarodni dan pismenosti

Podgorica, (MINA) – Mreža Mladih evropskih ambasadora, u saradnji sa Evropskom kućom, obilježiće u petak Međunarodni dan pismenosti, konferencijom na kojoj će se govoriti o budućnosti novinarstva.

Kako je najavljeno, na panelu “Novinarstvo: profesija budućnosti ili profesija bez budućnosti?” govoriće se koliko je era modernizacije i društvenih mreža uticala na novinarstvo, da li crnogorsko društvo popravlja lošu statistiku u medijskoj pismenosti i kakav je danas status novinara Crnoj Gori.

Iz mreže Mladih evropskih ambasadora su saopštili da će na konferenciji govoriti urednica i voditeljka jutarnjeg programa televizije Vijesti, Bojana Bojović Golijanin, autor emisije Robin Hud Darko Ivanović i urednik portala RTCG Marko Vešović.

Navodi se da je broj učesnika ograničen, a rok za prijavu ističe sjutra (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf05PsnzAQLR6ocRDgUjtQtZdKHRoD9j841ny_ji9Sps0fesw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0).

Platforma Mladi evropski ambasadori dio je regionalnog komunikacionog programa Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan, koji je pokrenut u januaru 2020. godine.

Program se finansira u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU i traje tri godine, a njegov cilj je informisanje različitih ciljnih grupa o vrijednostima, politikama i programima Unije.

