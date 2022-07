Mitropoliji neprihvatljive promjene Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – Tekst Temeljnog ugovora Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) dugo je usaglašavan, rekli su iz Mitropolije crnogorsko-primorske dodajući da su im neprihvatljive promjene tog ugovora i da očekuju da će se on uskoro potpisati.

Iz MCP su Televiziji Vijesti kazali da svi naknadni prigovori, po njihovom mišljenju, nijesu zasnovani na Ustavu i zakonu i vodili bi ka diskriminaciji SPC.

Oni su ocijenili da bi se time prozivela neravnopravnost među vjerama u Crnoj Gori, što je, kako su dodali, neprihvatljivo.

“S obzirom na to da je usaglašeni tekst usvojen na Vladi, da se sa istim saglasio Sveti Arhijerejski Sinod, bilo bi normalno da se Temeljni ugovor ubrzo potpiše”, kazali su iz MCP, prenosi portal Vijesti.

Oni smatraju da bi na taj način jedno važno pitanje bilo riješeno civilizovano i na obostrano zadovoljstvo.

