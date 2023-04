Miroslav Doderović predsjednik žirija za Trinastojulsku nagradu

Podgorica, (MINA) – Profesor Filozofskog fakulteta Miroslav Doderović izabran je danas, na sjednici parlamenta, za predsjednika žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Za članove žirija izabrani su Žarko Leković, Dragan Koprivica, Isidora Damjanović, Svetlana Ivanović, Vidran Kljajević i Milena Burić.

Predsjednika i članove žirija predložio je Administrativni odbor.

Agencija za sprječavanje korupcije obavijestila je Administrativni odbor da nema smetnji da ova lica budu imenovana za članove Žirija.

Zakonom o državnim nagradama predviđeno je da žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade ima predsjednika i šest članova.

Njih imenuje Skupština Crne Gore iz reda istaknutih naučnih, kulturnih, sportskih i javnih radnika iz Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS