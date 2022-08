MINA i ANSA potpisale Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska novinska agencija MINA i italijanska ANSA zaključile su danas Sporazum o saradnji.

Taj Sporazum partnerima pruža mogućnost da svoje informativne usluge koriste u uređivačke svrhe i da razviju zajedničke komercijalne ponude.

Potpisivanje sporazuma između dva generalna direktora obavljeno je virtuelno, u prisustvu ambasadorke Italije u Crnoj Gori Andreine Marsele i ambasadorke Crne Gore u Italiji Milene Šofranac Ljubojević.

Marsela je podsjetila na značaj partnerstva Italije i Crne Gore na svim nivoima.

„Crna Gora po tradiciji i kulturi pripada Evropi, ali sada mora da pretrči poslednju milju da uđe kako bi bila deo evropska porodica“, rekla je Marsela.

Sporazum je, kako je dodala, najbolji način da se poboljšaju odnosi između dvije države i da se, u informacionom svijetu koji je pun vijesti, uključujući i one lažne, bori protiv njih.

Šofranac Ljubojević je istakla da je današnje potpisivanje veoma važno u novoj saradnji dva medija i izraz njihovog temeljnog odnosa.

Generalni direktor agencije MINA Jaša Jovićević istakao je da je veoma srećan što se uspostavlja saradnja sa ANSA-om.

On je naveo faze rasta crnogorske agencije u poslednjih 20 godina, posebno u multimedijalnom sektoru, dodajući da je video produkcija jedan od najbrže rastućih segmenata.

“Smatramo da ovaj odnos MINA-e i ANSA-e služi uspostavljanju većeg protoka informacija i zajedničkom sprovođenju projekata koji zbližavaju Italiju i Crnu Goru“, dodao je Jovićević, podsećajući na istorijske veze između dvije zemlje.

Generalni direktor ANSA-e Stefano de Alesandri je kazao da je razmjena vijesti neophodna za bolje praćenje onoga što se dešava u dvije države.

„Sporazum će takođe biti prilika za sklapanje komercijalnih ugovora koji će moći da promovišu vidljivost italijanskih kompanija u Crnoj Gori i obrnuto“, zaključio je Alesandri.

