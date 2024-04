Milatović: Uvesti školski obrok i regulisati produženi boravak

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori poželjno je uvođenje školskog obroka, čime bi bila unaprijeđena briga o djeci u školama, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je neophodno riješiti sistemski problem produženog boravka djece.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao u razgovoru sa regionalnom direktorkom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Ređinom De Dominići i šefom misije UNICEF-a Huanom Santanderom.

„On je ukazao i na sistemski problem produženog boravka djece, što je neophodno riješiti kako bi se uskladilo radno vrijeme roditelja sa boravkom djece u obrazovno-vaspitnim ustanovama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o izgradnji novih škola, ali i o neophodnoj optimizaciji postojećih školskih kapaciteta, kako bi Crna Gora dobila efikasniji obrazovni sistem i ravnomjernije raspoređen broj djece u školama.

Milatović je zahvalio na podršci UNICEF-a u oblasti zaštite djece i unapređenja kvaliteta obrazovanja.

