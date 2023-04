Milatović čestitao Bajram

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitao je Bajram reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim vjernicima islamske vjeroispovjesti, uz želju da praznik provedu u porodičnoj slozi, ljubavi, zdravlju, veselju i blagostanju.

Kako je saopšteno iz Pokreta Evropa sad, Milatović je, sa gradonačelnicom Podgorice Oliverom Injac, posjetio Fejzića.

Milatović je poželio da blagi dani kojima se završava sveti mjesec posta ojačaju duh mira, tolerancije, istinskog zajedništva i vjerskog suživota u Crnoj Gori.

“Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno želim da radosne trenutke bajramskih praznika provedu u porodičnoj slozi, ljubavi, zdravlju, veselju i blagostanju. Bajram šerif mubarek olsun”, napisao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

