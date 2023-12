Milatović će posthumno odlikovati Zorana Kalezića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posthumno će odlikovati Ordenom Crnogorske zastave drugog reda proslavljenog crnogorskog muzičara Zorana Kalezića.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da će orden biti uručen Zoranovoj supruzi Ireni Kalezić, na svečanoj sjednici povodom 9. decembra, Dana opštine Danilovgrad.

U saopštenju se navodi da Milatović žali što odlikovanje Kalezića dolazi posthumno, jer je on i za života bio znamenita ličnost na regionalnoj umjetničkoj sceni.

„Svojim glasom, Zoran je svijetu prenio zvuke svoje zemlje i rodnog kraja, o kojem je do poslednjeg dana sa ponosom govorio“, kaže se u saopštenju.

Orden Crnogorske zastave drugog stepena se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru.

