Mihailo: Nijesam zatečen informacijom o namjerama Srpske crkve

Podgorica, (MINA) – Mitropolit Crnogorske parvoslavne crkve (CPC) Mihailo kazao je da nije zatečen informacijom da je Srpska crkva namjeravala da pred parlamentarne izbore 2020. godine, kupi stotinu kalašnjikova namijenjenih kriminalcima, koji su, u slučaju neuspjeha na izborima, trebali da podstaknu građanski rat.

“Bio bih zatečen da su namjeravali da kupe stotinu primjeraka Svetoga pisma”, kaže se u reagovanju Mihaila.

On je ocijenio da Srpska crkva svojom prirodom nije hrišćanska nego svetosavska crkva, koja naučava pseudoreligiju i mračnjaštvo koji se očituji na najbrutalni način.

“Vaseljenski je poznata kao podstrekač genocida i zločina u Drugom svjetskom ratu i tokom ratova u bivšoj zajedničkoj domovini nad svima drugima i drugačijima, posebno Bošnjacima kao muslimanima. Podršku ima od mnoštva pseudonaučnika koji nemaju kredibilitet u naučnoj zajednici”, rekao je Mihailo.

Oni su, kaže mitropolit CPC, pomogli da se njeni vjerujući ekstremno anticrnogorski radikalizuju, i u zemlji konsoliduju svojevrsnu duhovnu diktaturu koja pribjegava nasilju ali i inteligentnoj, fašistički usmjerenoj propagandi.

“Tako su noramlizovali zlo i radikalizovali ljude u Crnoj Gori, i na temelju rasističkih teorija 19. vijeka raspirili mržnju prema Crnogorcima i Crnoj Gori”, kazao je Mihailo.

Kako je neveo, glava svetosavske crkve stoluje na Cetinju a hara po Crnoj Gori.

“Počev od razaranja tumula na Rumiji i kulta Svetoga Vladimira 2005. godine, zaključno sa rušenjem ustavnoga poretka takozvanim litijama 2020. godine, koje su ustvari bile ustanak protiv civilizacije i državnoga reda i poretka”, rekao je Mihailo.

On je zamolio vlasti da povedu računa i spriječe zlo i nesreću vidljivu iza svetosavskih mantija koje se vijaju po Cetinju, prije nego se nešto desi.

