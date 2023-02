U zemljotresu u Turskoj nema poginulih, niti povrijeđenih crnogorskih građana

Podgorica, (MINA) – U razornom zemljotresu u Turskoj, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), nema poginulih, niti povrijeđenih crnogorskih građana, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MVP su kazali da Ambasada Crne Gore u Ankari i Generalni Konzulat u Istanbulu prate situaciju i u kontaktu su sa crnogorskim građanima i nadležnim organima u Turskoj.

“Diplomatsko konzularna predstavništva Crne Gore u Turskoj ostaju na raspolaganju crnogorskim građanima u toj zemlji”, naveli su iz Ministarstva na Tviteru /Twitter/.

Crnogorski građani se Generalnom konzulatu u Istanbulu mogu obratiti putem telefona +90 212 278 00 07 ili faksa +90 212 278 00 08.

