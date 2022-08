Medoks: Pitanja o korištenju zemljišta da budu utemeljena na dokazima

Podgorica, (MINA) – Pitanja o korištenju zemljišta treba da budu utemeljena na dokazima, stručnosti i konsultacijama sa lokalnim stanovništvom, kako bi se izbjegao rizik od uticaja dezinformacija, rekla je ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, Karen Medoks.

Medoks je to kazala tokom posjete tima eksperata za ekologiju Oružanih snaga Velike Britanije Crnoj Gori, koji su podijelili iskustva sa članovima radnog tima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore zaduženog za implementaciju zaključaka Vlade i stvaranju uslova za realizaciju vježbi i bojevih gađanja na vježbovno-strelišnoj prostoriji “Sinjajevina”.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane, Medoks je istakla da se i sama uvjerila u ljepote Sinjajevine, koja u velikom dijelu predstavlja netaknutu prirodu.

Ona je navela da je ključni faktor u očuvanju Salisbury Plain-a, zaštićenog područja pašnjaka u na kojem se nalazi arheološko nalazište Stounhendž /Stonehenge/, bilo je to što se dugo koristi za vojne vježbe.

Prema riječima Medoks, Evropska unija (EU) je proglasila područje Salisbury Plain-a posebnom zaštićenom zonom koja, zbog bogate raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta predstavlja područje od posebnog naučnog interesa.

“Pitanja o korištenju zemljišta trebaju biti utemeljena na dokazima, stručnosti i konsultacijama sa lokalnim stanovništvom, kako bi se izbjegao rizik od uticaja dezinformacija,” zaključila je Medoks.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da su gosti iz Britanije odgovorni za upravljanje i očuvanje Salisbury Plain-a, najvećeg zaštićenog područja pašnjaka u sjeverozapadnoj Evropi.

Oni su naveli da je riječ o ravnici veličine 780 kilometara kvadratnih, koja je čuvena po neprocjenjivim arheološkim nalazištima, među kojima je i Stounhendž, a koja se više od jednog vijeka koristi za vojne vježbe.

“Oni su zajedno sa domaćinima obišli prostor koji je na Sinajevini predviđen za vježbovno-strelišnu prostoriju, uz razmjenu iskustava, korisne savjete i sugestije, sa posebnim naglaskom na civilno-vojnu saradnju”, kaže se u saopštenju.

