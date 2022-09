Medoks: Gotovo cijeli vijek kraljica Elizabeta Druga bila vodilja ka stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Kraljica Elizabeta Druga je gotovo cijeli vijek bila vodilja ka stabilnosti u promjenljivom svijetu, kazala je ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, Karen Medoks.

Medoks je kazala da sa velikim žaljenjem (na Ambasadi u Podgorici) spuštaju zastavu Velike Britanije na pola koplja.

“Gotovo puni vijek, njeno veličanstvo je bila vodilja ka stabilnosti u promjenljivom svijetu i njena vladavina je bila konstanta u životima mnogih”, navela je Medoks u objavi na Tviteru /Twitter/.

On je uputila saućešće porodici kraljice Elizabete Druge.

“Živio kralj”, poručila je u objavi Medoks.

