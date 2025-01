Matica crnogorska podržala proteste studenata

Podgorica, (MINA) – Matica crnogorska podržava studentski protest i pridružuje se profesorima crnogorskih fakulteta, umjetnicima i kulturnim radnicima u nastojanju da se jasno identifikuje službena i politička odgovornost za tragediju na Cetinju, saopšteno je iz te organizacije.

Aco Martinović ubio je 1. januara na Cetinju 12 osoba i četiri teško ranio, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Iz Matice crnogorske su kazali da, nakon tragičnih događaja na Cetinju i vremena u kojem je bilo najpriličnije zastati u bolu i saosjećanju, crnogorski studenti protestima artikulišu ljudski autentičnu želju da Crna Gora dobije odgovore na sve što se dogodilo.

„To je, nažalost, izostalo i nakon gubitka deset života na Cetinju 2022. godine“, navodi se u saopštenju Matice.

Oni su istakli da ponavljanje takvih, za Crnu Goru nezapamćenih zlodjela, nužno nameće preispitivanje odgovornosti i stručnosti najodgovornijih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Policiji.

Kako su naveli iz Matice, crnogorska vlast je obavezna da te odgovore pruži javnosti i da oni budu rezultat pažljive istrage stručnih ljudi, bez mržnje i pristrasnosti.

„U tom duhu, Matica crnogorska podržava studentski protest i pridružuje se profesorima crnogorskih fakulteta, umjetnicima i kulturnim radnicima u nastojanju da se jasno identifikuje službena i politička odgovornost za događaje od 1. januara na Cetinju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da treba identifikovati i odgovornost za klimu mržnje i netrpeljivosti koja se već godinama politički uzgaja i njeguje u crnogorskom javnom diskursu.

„Ovim i proteklim protestima iz decembra prošle godine crnogorski studenti pokazuju na djelu zainteresovanost za suočavanje crnogorskog društva sa sobom, njegovo ozdravljenje i da bi ono moralo postati poželjno za njihov budući život“, dodaje se u saopštenju.

Iz Matice su kazali da to vide i kao priliku da kultura građanskih protesta postane dio svakodnevice u Crnoj Gori, kojom će se tražiti odgovornost vlasti.

Kako su naveli, zabrinjava što neki politički akteri ugrožavaju pravo na mirno izražavanje protesta i pribjegavaju diskvalifikovanju njihovih aktera.

„Posebno ukazujemo na pokušaj dijela struktura vlasti da potpisnike pisama podrške studentskim protestima pripadnika akademske zajednice, umjetnika i stvaralaca diskredituju i svrstaju kao partijske poslušnike bivše vlasti“, rekli su iz Matice.

Prema njihovim riječima, visoki procenat samoubistava u Crnoj Gori, saobraćajne nesreće koje često okončavaju smrtnim ishodima, a sada i masovna ubistva koja postaju sve prisutnija, ukazuju na potrebu da se crnogorsko društvo ozbiljno posveti pronalaženju odgovarajućeg načina da se tome suprotstavi.

„U prvom redu to se očekuje od vlasti, jer su u njihovim rukama pozicije odlučivanja“, poručili su iz Matice crnogorske.

