Mandić: SPC daće naijispravniju ocjenu ugovora

Podgorica, (MINA) – Srpska pravoslavna crkva (SPC) daće najispravniju ocjenu konačnog teksta ugovora te vjerske organizacije sa državom, čijim zaključivanjem se zaokružuje njen položaj u Crnoj Gori, saopštio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Vlada Crne Gоre objavila je radnu verziju Temeljnog ugovora sa SPC.

“Za nas je dobar samo onaj Temeljni ugovor koji je dobar SPC”, napisao je Mandić na Tviteru.

On je kazao da, što se tiče DF, ocjenu teksta treba ostaviti Svetom sinodu i episkopima.

“A mi ćemo snažno podržati Sporazum koji je prihvatljiv Crkvi.SPC daće najispravniju ocjenu konačnog teksta ugovora čijim zaključivanjem se zaokružuje položaj naše Crkve u Crnoj Gori”, poručio je Mandić.

