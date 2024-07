Mandić položio vijenac na obilježavanju 80 godina od stradanja u Velici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore položio je vijenac povodom obilježavanja 80 godina od stradanja u Velici i Gornjepolimskom kraju.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da je neophodno da se čuva sjećanje na pretke koji su nevino izgubili živote u brojnim ratovima koji su definisali našu istoriju.

Mandić je dodao da se kulturom sjećanja stvara čvrst temelj na kojem ćemo biti građena bolja i sigurnija budućnost Crne Gore.

Navodi se da je Mandić učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio Patrijarh srpski Porfirije sa brojnim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve.

