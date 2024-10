Mandić: Mir nema alternativu

Podgorica, (MINA) – Mir nema alternativu, a jedino rješenje konflikta na Bliskom istoku je u oslobađanju svih otetih i prekidu ratnih dejstava, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Mandić je to kazao povodom godišnjice napada Hamasa na Izrael.

“Danas se navršava godinu dana otkada su Hamas i druge njemu bliske radikalne organizacije izvršile napad na Izrael, prilikom kog je život izgubilo na stotine nevinih ljudi i uzet veliki broj taoca od strane Hamasa”, naveo je Mandić na društvenoj mreži X.

Kako je dodao, taj napad je doveo do eskalacije sukoba čije posljedice se danas vide.

“Mir nema alternativu i jedino rješenje ovog konflikta leži u oslobađanju svih otetih izraelskih talaca i državljana drugih zemalja i prekidu ratnih dejstava, za koje se na današnji dan molimo”, kazao je Mandić.

