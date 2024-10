Mandić izrazio saučešće zbog žrtava u poplavama u BiH

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izrazio je saučešće građanima Bosne i Hercegovine (BiH) povodom tragedije uzrokovane vremenskim nepogodama koje su pogodile tu zemlju.

U poplavama i klizištima u BiH, koje su tokom noći na sjeveru Hercegovačko-neretvanskog kantona izazvale obilne padavine, prema poslednjim podacima poginulo je 18 osoba.

„Čvrsto sam uvjeren da će sve nadležne spasilačke službe Crne Gore hitno reagovati kako bi pomogli našim susjedima koje je pogodila ova nesreća“, naveo je Mandić .

On je rekao da Crna Gora ne zaboravlja pomoć koju je Bosna i Hercegovina, zajedno sa ostalim republikama bivše Jugoslavije, pružila našoj zemlji nakon razornog zemljotresa 1979.

„Poučeni ovim primjerom, u ovom i budućem vremenu najvažnije je da iskažemo solidarnost, humanost i jedinstvo“, naveo je Mandić.

