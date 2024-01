Mandić čestitao Dan osnivanja Prijestonice

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je rukovodstvu i građanima Cetinja Dan osnivanja Prijestonice – 4. januar, navodeći da taj dan ima posebnu simboliku kada je u pitanju istorija Crne Gore.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitku uputio gradonačelniku Cetinja Nikoli Đuraškoviću i predsjednici lokalnog parlamenta Mileni Vujović.

„Dan osnivanja Prijestonice, 4. januar 1482. ima posebnu simboliku kada je u pitanju istorija Crne Gore i Cetinje je uz Lovćen pod kojim se nalazi, stajalo kao simbol i uzor slobode za sve narode Balkana koji su tada bili pod okupacijom dvije velike imperije“, poručio je Mandić.

On je kazao da će sa pozicije predsjednika Skupštine dati maksimum kako bi ostvarili što bolju saradnju između državnog parlamenta i svih lokalnih samouprava.

„I nemam sumnje da ćemo zajedno raditi na izgradnji stabilnog i prosperitetnijeg društva“, poručio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS