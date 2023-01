Lučić, Vučković i Ramusović dobitnici PR GLOBE Awards

Podgorica, (MINA) – Stručni saradnik na Univerzitetu Crne Gore Dejan Lučić, interni komunikacijski stručnjak u Elektroprivredi Mitar Vučković i portparol i menadžer odnosa s javnošću Fonda za zdravstveno osiguranje Amer Ramusović, dobitnici su PRO PR GLOBE Awards za prošlu godinu.

Kako je saopšteno, ukupno 25 renomiranih stučnjaka iz oblasti odnosa s javnošću iz 12 država, dobitnici su PRO PR GLOBE Awards.

Dobitnicima će biti uručene jedinstvene statue umjetničkih radova studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Dodjela priznanja biće održana u sklopu svečane večere, 5. maja na Plitvičkim jezerima, gdje se održava i 20. jubilarno izdanje PRO PR Konferencije.

U sklopu PRO PR GLOBE Awards, kako je najavljeno, biće dodijeljena tradicionalno i priznanja PRO PR Vision City, PRO PR Vision Manager i Infigo Award za poseban doprinos razvoju upravljanja komunikacijama.

PRO PR GLOBE Awards jedini je program nagrađivanja pojedinaca, koji svojim radom doprinose boljoj percepciji pozicioniranja profesije odnosa s javnošću na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

To je, kako se navodi u saopštenju, jedinstveni program nagrađivanja, fokusiran na dodjelu priznanja pojedincima, a ne projektima.

“Specifičan je i po tome što je namijenjen pojedincima koji su, u suradnji sa svojim timovima i saradnicima, vodeći se za etikom poslovanja i standardima struke, uspjeli da ostave trag na području odnosa s javnošću”, kaže se u saopštenju.

PRO PR GLOBE Awards je od 2017. godine jedini program dodjele nagrada u kojem pobjednike nominuju i četiri svjetska komunikacijska udruženja.

