Lokalizovan požar na deponiji

Podgorica, (MINA) – Požar na deponiji Livade, koji je podmetnut u četvrtak uveče, lokalizovan je, saopštio je zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović.

U krugu deponije Livade u četvrtak u 19 sati i 12 minuta nepoznata osoba je podmetnula požar.

Šaranović je kazao da su sve raspoložive gradske ekipe i mehanizacija koja može da odgovori tako složenom zadatku, od sinoć na mjestu požara.

„Imali smo značajnu pomoć od kolega iz danilovgradske Službe zaštite i spasavanja. Od jutros sa nama su bili i pripadnici avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Šaranović.

Kako je rekao, satima su požar gasili i helikopter i avion.

„Skoro 24 sata vrijedno radimo da lokalizujemo požar, mi smo to uspjeli“, rekao je Šaranović.

Kako je kazao, požar je na deponiji na kojoj se odlaže kabasti otpad, čija je struktura vrlo nezahvalna za brzo gašenje.

Šaranović je naveo da je osoba koju su vidjeli na snimcima sa nadzornih kamera „difinitivno znala šta radi“.

„Znalo je kako da u roku od minu učini požar za koji je trebalo toliko sati da bude lokalizovan i stavljen pod kontrolu“, dodao je Šaranović.

On je upozorio da će građani Podgorice, ali i okolnih opština, nažalost osjećati poljedice danima, imajući u vidu strukturu otpada.

„Razočarani smo što se ovo dešava, da pojedinci ili grupe mogu ovo da rade i nanose štetu javnom zdravlju”, kazao je Šaranović.

On je poručio da će u najkraćem roku podnijeti krivične prijave protiv NN lica za izazivanje opšte opasnosti i pozvao nadležne organe da rasvijetle slučaj i sankcionišu odgovorne osobe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS