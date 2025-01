Kroz dijalog njegovati kulturu sjećanja na Holokaust

Podgorica, (MINA) – Njegovanje kulture sjećanja kroz otvoreni dijalog i obrazovanje o užasima Holokausta, ali i važnosti borbe protiv svih oblika mržnje, zajednička je odgovornost, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, kazali su da je važno očuvanja sjećanja na stradanje oko šest miliona Jevreja kao i miliona drugih žrtava koje su tokom tog strašnog perioda izgubile život zbog svoje vjere, etničkog porijekla, političkih uvjerenja ili drugih aspekata svog identiteta.

Iz CGO navode da Holokaust uči da tišina i ravnodušnost mogu postati saveznici zla.

“Zato moramo jačati solidarnost, razumijevanje i poštovanje različitosti koji su ključni za pravednije i humanije društvo zasnovano na demokratskim principima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je njegovanje kulture sjećanja kroz otvoreni dijalog i obrazovanje o užasima Holokausta, ali i važnosti borbe protiv svih oblika mržnje, zajednička odgovornost.

“Nadležni organi imaju ključnu ulogu u suzbijanju poricanja i minimiziranja ove tragedije, uz istovremeno unaprijeđenje obrazovnih programa za mlade”, poručili su iz CGO-a.

