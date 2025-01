Krivične prijave protiv dvije osobe zbog falsifikovanja službene isprave

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv G.I. (52) i N.K. (68), osumnjičenih za falsifikovanje službene isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su krivične prijave Osnovnog državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici podnijeli službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga.

Iz policije su kazali da je G.I. kao geodetski tehničar, na zahtjev N.K. sačinio elaborat u kojem je ucrtao šest objekata za koje je utvrđeno da ne postoje, ukupne površine 2.550 metara kvadratnih, na dvije parcele koje su vlasništvo države, a date su na raspolaganje Glavnom gradu.

„Na osnovu ovako sačinjenog elaborata objekti su evidentirani u Listu nepokretnosti Uprave za nekretnine Područna jedinica Podgorica na ime N.K.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici Sektora za borbu protiv kriminala intenzivno nastavljaju sa aktivnostima na otkrivanju krivičnih djela i procesuiranju svih fizičkih i pravnih lica koja u privrednom poslovanju, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, nanose materijalnu štetu budžetu države i građanima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS