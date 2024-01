Krivična prijava protiv šest osoba zbog napada na državljane Albanije

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv šest osoba zbog napada na tri državljanina Albanije, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Herceg Novi su državnom tužiocu u hercegnovskom Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli prijavu protiv B.V, S.D, K.D, F.V, V.T. i S.M, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu tri državljanina Albanije.

Iz policije su podsjetili da su u napadu dvojica albanskih državljana lakše povrijeđena.

„Operativnim radom na terenu, preduzetim istražnim mjerama i radnjama u saradnji sa postupajućim državnim tužiocem, pripadnici policije su identifikovali šest osoba iz Herceg Novog, kao vinovnike fizičkog napada na državaljane Albanije, a koji se dogodio 6. januara na magistralnom putu u mjestu Zelenika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se sumnja da su osumnjičeni nakon incidenta koji se dogodio u saobraćaju, a u kojem su učestvovali kao pješaci, fizički napali tri državaljanina Albanije, koji su se nalazili u vozilu njemačkih registarskih oznaka.

„Nakon identifikacije osumnjičenih, pripadnici OB Herceg Novi su, postupajući po naredbama nadležnog suda, izvršili pretrese na šest lokacija u ovom gradu, a koje koriste osumnjičeni“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, pretresom lokacije koju koristi F.V. policija je pronašla i oduzela pištolj marke „Zastava M57“ kalibra 7,62 milimetra u ilegalnom posjedu, tri okvira, 44 komada municije različite vrste i kalibra, kao i maskirni prsluk.

„Svi oduzeti predmeti su upućeni u Forenzički centar Uprave policije radi vještačenja“, dodali su iz policije.

