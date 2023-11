Kovačević: Prepreka dijalogu o popisu oročenje roka za dogovor

Podgorica, (MINA) – Oročenje roka za dogovor prepreka je dijalogu o popisu, ocijenila je programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević, dodajući da ne postoji nikakav razlog, ni opravdanje, da se insistira na 30. novembru kao datumu početka popisa.

Ona je, nakon sastanka predstavnika nevladinig organizacije (NVO) i Monstata sa premijerom Milojkom Spajićem, kazala da je NVO sektor pozitivno reagovao da se o tim problemima razgovora da se povede dijalog kako to ne bi postalo još jedno pitanje koje će da opterećuje društvo godinama.

“Moj utisak je da prepreka tom dijalogu to što je predsjednik parlamenta i novoizabrana Vlada oročila prostor za dogovor. Ne postoji nikakav razlog ni opravdanje da se insistira na 30. novembru umjesto na 5. decembru ili nekom januaru”, rekla je Kovačević.

Kako je navela, na sastanku su Spajiću saopštili da ishod razgovora treba da bude rješavanje problematičnih pitanja i najveća moguća otvorenost koja bi trebalo da dovede do toga da se izbjegne bojkot.

“Problemi koje mi uočavamo se tiču različitih aspekata od duple popisnice, štampanja na ćirilici i latinici formurala, načina formulacije odredaba”, rekla je Kovačević.

Ona je naglasila da je dominantan problem politički ambijent u kom se popis odvija, ali i uticaji koji dolaze iz susjednih država, prvenstveno i dominantno iz Srbije.

Kovačević je rekla da ih je Spajić, o pomjeranju datuma popisa, informisao da je tako donijeta uredba jer je to stvar političkog dogovora.

“Sa NVO strane više puta ponovljen zahtjev da bude otvoren, da to ne može biti prepreka. Taj datum nije dovoljno relevantan u odnosu na dogovor”, istakla je Kovačević.

Kako je kazala, bilo je razgovora i o finansijskom aspektu.

Kovačević je navela da je puno manja cijena štampanja novih potpisnica od cijene koju bi donio bojkot, politička kriza i netacni podaci.

Upitana je li dovoljno vremena za pravljenje softvera, ona je kazala da je bilo razgovora i o tome.

“Jedna od potreba je da sa garantuje da se može proveriti da li su podaci koji su prikupljeni uneseni na pravi način”, rekla je Kovačević i dodala da u CDT-u smatraju da postoje pitanja koja moraju da se riješe do početka popisa.

Na pitanje da li će se politička klima poboljšati za nekoliko mjeseci, Kovačević je rekla da nikome popis ne bi bio problematičan da nijesu tu tri pitanja – nacionalnost, vjera i jezik.

Ona je dodala da je CDT predlagao da se to ukloni i da je oko toga je napravljeno političko pitanje.

Kovačevič je ocijenila da postoji mogućnost da se popravi povjerenje između učesnika.

Kako je rekla, znajući prethodna iskustva teško je biti optimista, ali svi imaju obavezu i odgovornost prema građanima da pokušaju da izađu iz “ovih zakovanih pozicija”.

Sastanku su, osim predstavnika CDT-a i Monstata, prisustvovali i predstavnici Centra za monitoring i istraživanje, Juventasa, LGBT Foruma Progres, Udruženja mladih sa hendikepom i dvije romske NVO.

