Kontrola kvaliteta temelj za obezbjeđivanje najviših standarda zdravstvene zaštite

Podgorica, (MINA) – Kontrola kvaliteta u zdravstvenom sistemu nije samo administrativna obaveza, već temelj na kome se gradi povjerenje pacijenata i obezbjeđuju najviši standard zdravstvene zaštite, kazao je resorni ministar Vojislav Šimun.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun se sastao sa francuskim ekspertima za sprovođenje poslednje faze projekta “Podrška Ministarstvu zdravlja Crne Gore u kreiranju sistema kontrole kvaliteta”

Navodi se da je Šimun zahvalio Daniel Bouqetu i Anne-Stéphanie Mougeot na stručnoj pomoći i ekspertizi koje su kroz prethodne dvije faze projekta sprovedene u okviru zdravstvenog sistema.

Šimun je kazao da kroz projekat rade na stvaranju sistema koji ne samo da prati već kontinuirano unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga.

„To je ključno kako bi se osiguralo da svaki pacijent dobije najbolju moguću njegu i da zdravstveni radnici imaju neophodne alate i resurse za bavljenje medicinom zasnovanom na dokazima”, poručio je Šimun.

On je kazao da su sastanci sa predstavnicima IT sektora u drugoj fazi ovog projekta odigrali ključnu ulogu u mapiranju oblasti kojima je potrebno unapređivanje.

“Značaj digitalnih tehnologija u sistemu kontrole kvaliteta poseban su instrument u preciznom praćenju i upravljanju kvalitetom, koji obezbjeđuju snažan okvir za stalno unapređenje i efikasniji, transparentniji te odgovorniji zdravstveni sistem”, naveo je Šimun.

On je rekao da projekat predstavlja značajan korak u naporima zdravstvenih vlasti na uspostavljanju visokokvalitetne zdravstvene zaštite za sve građane Crne Gore.

Današnjem sastanku, pored Šimuna, prisustvovale su državne sekretarke Milena Cojić i Mirjana Vlahović Andrijašević sa saradnicima.

Iz Ministarstva su kazali da će eksperti iz Francuske boraviti u naredne dvije sedmice u Crnoj Gori, tokom kojih će se sastati sa predstavnicima institucija koje su dio zdravstvenog sistema.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS