Konkurs za raspodjelu novca iz Fonda za podsticanje medijskog pluralizma

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija raspisalo je javni konkurs za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u ovoj godini, iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

Iz Ministarstva su kazali da je cilj konkursa finansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa.

Kako su naveli, ukupan iznos sredstava podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije iznosi 386,8 hiljada EUR.

„Od toga je 348,1 hiljada opredjeljeno za raspodjelu za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije, 19,3 hiljade EUR za operativne troškove različitih mehanizama samoregulacije i 19,3 hiljada za operativne troškove Ministarstva“, kaže se u saopštenju.

Prijave na javni konkurs se mogu podnositi do 12. decembra.

