Komentari koji sadrže govor mržnje nedopustivi

Podgorica, (MINA) – Komentari prepuni uvreda, govora mržnje i neprimjerenih sadržaja koji se mogu vidjeti na brojnim portalima, posebno u vezi sa tragedijom na Cetinju, apsolutno su nedopustivi i krše zakon, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) podsjetili su da su mediji zakonski odgovorni za komentare korisnika i da su dužni da uklone komentare koji sadrže očigledno nezakonit ili sadržaj kojim se krše zakonom zaštićena prava, kao i sadržaj koji je zabranjen Zakonom o medijima, u roku od 60 minuta od saznanja ili prijave.

„Komentari prepuni uvreda, govora mržnje i neprimjerenih sadržaja koji se mogu vidjeti na brojnim portalima, posebno u vezi sa tragičnim događajem na Cetinju, apsolutno su nedopustivi i krše zakon“, naveli su iz CGO-a.

Oni su pozvali građane da prijavljuju komentare koji podstiču mržnju i nasilje, prelaze granicu pristojnosti i zakona, kako bi svi doprinijeli većoj odgovornosti za javno izgovorenu riječ.

Iz CGO-a su pozdravili odluku pojedinih medija da zabrane komentare na tekstove o toj temi ili pojačaju moderaciju.

„Pozivamo Ministarstvo kulture i medija da, u skladu sa članom 71 Zakona o medijima, sprovede inspekcijski nadzor i obezbijedi poštovanje zakona od strane osnivača internetskih publikacija“, rekli su iz CGO-a.

Govoreći o kaznenim odredbama, oni su naveli da pravno lice – osnivač medija koji ne ukloni očigledno nezakonite komentare može biti kažnjen novčanom kaznom od hiljadu do osam hiljada EUR, a odgovorna fizička lica od 300 do hiljadu EUR.

Iz CGO-a su preporučili i njihov Vodič za moderatore iz 2021. godine, koji je i dalje aktuelan – uz napomenu da su neki članovi Zakona o medijima sada drugačije numerisani i neznatno izmijenjeni.

„Izražavanje stavova treba da bude slobodno, ali bez uvreda i govora mržnje. Mediji moraju biti čuvari prostora javne komunikacije, a institucije moraju djelovati prema onima koji nedostaje vaspitanja a truju nas sve jezikom netrpeljivosti i mržnje“, poručili su iz CGO-a.

