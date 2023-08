Kavarić: Nema nove zabrane, Božović vraćen zbog tehničkih stvari

Podgorica, (MINA) – Vraćanje bivšeg ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića sa graničnog prelaza Ranče nije uslijedilo zbog zabrane ili odluke, niti pravnog ili suštinskog problema, već je u pitanju isključivo tehnička stvar, kazao je Božovićev pravni zastupnik Dalibor Kavarić.

On je rekao da se radi o tehničkoj stvari jer je potrebno iz elektronskog informacionog sistema granične policije izbrisati raniju zabranu, koja je donesena na osnovu ranijeg a sada nepostojećeg rješenja o zabrani.

“Zabrana je ostala da stoji u sistemu i dalje, iako je prestao osnov za njeno dalje postojanje, ali ona službeno nije izbrisana”, istakao je Kavarić, prenosi portal RTCG.

To je, kako je objasnio Kavarić, slična situacija kao na primjer kod potjernica koje sud ukine ali policija ne postupi po rješenju Suda, već i dalje drži potjernicu u svom sistemu.

“Očekujemo rješenje ove tehničke stvari za par dana”, poručio je Kavarić.

Božović je danas vraćen sa graničnog prelaza Ranče i nije mu dozvoljen ulazak u Crnu Goru.

